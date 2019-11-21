При столкновении двух легковушек в Жигулевске пострадали три человека

В среду, 20 ноября, в Жигулевске 18-летний водитель автомобиля Lada Kalina в 21:50 на ул. Морквашинской вылетел на "встречку" и спровоцировал ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi Q3 под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель Lada Kalina, которого госпитализировали. Также в аварии пострадала 16-летняя пассажирка отечественной легковушки и водитель иномарки.

Их тоже доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.