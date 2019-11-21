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ДТП Происшествия

Под Самарой водитель легковушки врезался в остановившийся для поворота грузовик

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, 49-летний водитель Renault Logan, ехавший в 6:30 по трассе "Обход города Самара", врезался в стоящий на дороге грузовик, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным стражей порядка, между 6 и 7 км трассы он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и врезался в заднюю часть полуприцепа попутного грузовика МАЗ-5440, под управлением 32-летнего водителя, который остановился на проезжей части с включенным левым поворотником для поворота налево и пропускал встречные машины.

В результате ДТП пострадал 47-летняя пассажирка легкового автомобиля. Ее доставили в больницу с подозрением на травму головы и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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