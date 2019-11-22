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ДТП Происшествия

В ДТП на ул. Арцыбушевской в Самаре пострадали две женщины

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 ноября, в 20:40 в Самаре на ул. Арцыбушевской произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, водитель Renault при повороте налево на разрешающий сигнал светофора напротив дома № 84 по ул. Вилоновской не уступил дорогу встречному автомобилю Lad Priora, под управлением 25-летнего водителя, и столкнулся с ним.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажирки автомобиля Renault в возрасте 27 и 38 лет. Их доставили с места аварии на "скорой" в лечебное учреждение для оказания помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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