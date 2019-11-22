16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти ребенок пострадал из-за столкновения Volkswagen и Renault В ДТП на ул. Арцыбушевской в Самаре пострадали две женщины Владелец машины, под колесами которой погибла женщина в Обшаровке, пришел в полицию Под Самарой водитель легковушки врезался в остановившийся для поворота грузовик При столкновении двух легковушек в Жигулевске пострадали три человека

ДТП Происшествия

На ул. Николая Панова столкнулись две легковушки, пострадала женщина

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 21 ноября, в 10:40, в Самаре участником ДТП стал 62-летний водитель Renault с госномером Ульяновской области (регион 73), ехавший по ул. Н. Панова в направлении ул. Подшипниковой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, на перекрестке с ул. Гая, напротив дома № 50 по ул. Н. Панова, автомобилист не пропустил Datsun под управлением 37-летнего водителя и столкнулся с ним.

В аварии пострадала 54-летняя пассажирка Datsun, ее госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1