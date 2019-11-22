На ул. Николая Панова столкнулись две легковушки, пострадала женщина

В четверг, 21 ноября, в 10:40, в Самаре участником ДТП стал 62-летний водитель Renault с госномером Ульяновской области (регион 73), ехавший по ул. Н. Панова в направлении ул. Подшипниковой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на перекрестке с ул. Гая, напротив дома № 50 по ул. Н. Панова, автомобилист не пропустил Datsun под управлением 37-летнего водителя и столкнулся с ним.

В аварии пострадала 54-летняя пассажирка Datsun, ее госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.