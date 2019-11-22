Потерявший сознание водитель погиб в ДТП в Самарской области

В четверг 21 ноября в Самарской области в ДТП погиб 57-летний житель с. Натальино Безенчукского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:50 мужчина ехал на Lada Priora со стороны с. Приволжье в направлении пос. Осинки. Из-за плохого самочувствия между 29 и 30 км дороги он потерял сознание, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta под управлением 35-летнего самарца.

В результате аварии водитель Lada Priora погиб на месте происшествия.

По факту случившегося ведется проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.