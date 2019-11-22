16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Потерявший сознание водитель погиб в ДТП в Самарской области В Тольятти ребенок пострадал из-за столкновения Volkswagen и Renault В ДТП на ул. Арцыбушевской в Самаре пострадали две женщины Владелец машины, под колесами которой погибла женщина в Обшаровке, пришел в полицию Под Самарой водитель легковушки врезался в остановившийся для поворота грузовик

ДТП Происшествия

Потерявший сознание водитель погиб в ДТП в Самарской области

ПРИВОЛЖЬЕ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг 21 ноября в Самарской области в ДТП погиб 57-летний житель с. Натальино Безенчукского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 13:50 мужчина ехал на Lada Priora со стороны с. Приволжье в направлении пос. Осинки. Из-за плохого самочувствия между 29 и 30 км дороги он потерял сознание, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta под управлением 35-летнего самарца.

В результате аварии водитель Lada Priora погиб на месте происшествия.

По факту случившегося ведется проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1