В Приволжском районе сотрудники ДПС задержали нетрезвого мотоциклиста

В Приволжском районе сотрудники полиции задержали нетрезвого мотоциклиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ночное время, во время несения службы инспекторы ДПС заметили мотоцикл без государственных номеров. Законные требования стражей порядка об остановке мотоциклист проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться. Тем не менее сотрудники полиции задержали нарушителя. При общении полицейские заметили, что от водителя исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения подтвердило факт употребления мотоциклистом алкоголя.

В ходе проверки личности нарушителя выяснилось, что им оказался 24-летний безработный местный житель, ранее судимый по ч. 6 ст. 264 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения. По решению районного суда мужчина был подвергнут наказанию в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Спустя две недели после освобождения он вновь взялся управлять транспортным средством в нетрезвом виде.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.