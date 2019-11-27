В Самаре в ДТП с трамваем пострадал водитель Audi

Во вторник, 26 ноября, в Самаре в 10:40 45-летний водитель автомобиля Audi с госномером Санкт-Петербурга (регион 178) на ул. Ташкентской столкнулся с трамваем, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, у дома № 88 он не уступил дорогу трамваю Т-3"М" под управлением 34-летней женщины-водителя, которая ехала по главной дороге со встречного направления.

В результате произошло столкновение на трамвайных рельсах. В ДТП телесные повреждения получил водитель иномарки. Егоо доставлен в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.