Водитель опрокинувшейся машины отказался от медосвидетельствования

В четверг, 28 ноября, в Самарской области в ДТП попал 44-летний мужчина, не имеющий водительских прав, но севший за руль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:15 он ехал со стороны с. Березовка в направлении с. Волжский Утес. По предварительным данным полицейских, в районе 8 км дороги мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.

Водитель самостоятельно обратился в больницу, его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение. Как отметили в пресс-службе областного ГУ МВД, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Из-за этого на него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает штраф 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.