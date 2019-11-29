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ДТП Происшествия

Водитель опрокинувшейся машины отказался от медосвидетельствования

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 ноября, в Самарской области в ДТП попал 44-летний мужчина, не имеющий водительских прав, но севший за руль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 9:15 он ехал со стороны с. Березовка в направлении с. Волжский Утес. По предварительным данным полицейских, в районе 8 км дороги мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.

Водитель самостоятельно обратился в больницу, его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение. Как отметили в пресс-службе областного ГУ МВД, мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Из-за этого на него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает штраф 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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