На Волжском шоссе в вылетевшей в кювет иномарке погибла девушка

В субботу, 7 декабря, в 00:30 в Самаре в результате ДТП на Волжском шоссе погибла девушка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, неустановленный водитель на Toyota Camry, не доезжая до строения 7 "В" по Волжскому шоссе, допустил съезд на обочину расположенную справа по ходу движения, с последующим наездом на световую опору, после чего, продолжив движение, произошел наезд на дерево.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции организовали беспрепятственное движение, установили и опросили очевидцев ДТП.

В результате ДТП 24-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Также в результате ДТП телесные повреждения получил пассажир — 29-летний мужчина, он госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельств произошедшего ДТП, также выясняется кто был за рулем автомобиля в момент аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.