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ДТП Происшествия

На Волжском шоссе в вылетевшей в кювет иномарке погибла девушка

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 декабря, в 00:30 в Самаре в результате ДТП на Волжском шоссе погибла девушка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полицейских, неустановленный водитель на Toyota Camry, не доезжая до строения 7 "В" по Волжскому шоссе, допустил съезд на обочину расположенную справа по ходу движения, с последующим наездом на световую опору, после чего, продолжив движение, произошел наезд на дерево.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции организовали беспрепятственное движение, установили и опросили очевидцев ДТП.

В результате ДТП 24-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Также в результате ДТП телесные повреждения получил пассажир — 29-летний мужчина, он госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельств произошедшего ДТП, также выясняется кто был за рулем автомобиля в момент аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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