16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В разбившейся в Самаре Toyota Camry находился участковый На Волжском шоссе в вылетевшей в кювет иномарке погибла девушка Водитель легковушки погиб, врезавшись в фуру в Самарской области Самарец за рулем автовоза перевернулся в кювет в Оренбургской области Четыре человека пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

ДТП Происшествия

В разбившейся в Самаре Toyota Camry находился участковый

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Toyota Camry, попавшей в ДТП на Волжском шоссе ночью 7 декабря, находился участковый самарской полиции. Этот факт корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 7 декабря, в 00:30, водитель, личность которого пока не установлена, на Toyota Camry около строения 7в по Волжскому шоссе съехал на правую обочину и врезался в световую опору, после этого машина столкнулась с деревом.

В аварии погибла находившаяся в машине 24-летняя девушка. Также травмы получили 29-летний и 24-летний пассажиры. Старший из них госпитализирован. Как выяснилось, одним из этих пассажиров был участковый одного из отделов самарской полиции.

Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МВД, расследованием обстоятельств случившегося занимаются сотрудники ГСУ их ведомства. Назначены экспертизы, выясняется, кто был за рулем автомобиля в момент аварии.

По факту ДТП начальник регионального ГУ МВД Александр Винников назначил служебную проверку.

"Если выяснится, что за рулем машины находился участковый уполномоченный, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", — подчеркнули в пресс-службе областного полицейского главка.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5