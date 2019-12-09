В разбившейся в Самаре Toyota Camry находился участковый

В Toyota Camry, попавшей в ДТП на Волжском шоссе ночью 7 декабря, находился участковый самарской полиции. Этот факт корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 7 декабря, в 00:30, водитель, личность которого пока не установлена, на Toyota Camry около строения 7в по Волжскому шоссе съехал на правую обочину и врезался в световую опору, после этого машина столкнулась с деревом.

В аварии погибла находившаяся в машине 24-летняя девушка. Также травмы получили 29-летний и 24-летний пассажиры. Старший из них госпитализирован. Как выяснилось, одним из этих пассажиров был участковый одного из отделов самарской полиции.

Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МВД, расследованием обстоятельств случившегося занимаются сотрудники ГСУ их ведомства. Назначены экспертизы, выясняется, кто был за рулем автомобиля в момент аварии.

По факту ДТП начальник регионального ГУ МВД Александр Винников назначил служебную проверку.

"Если выяснится, что за рулем машины находился участковый уполномоченный, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", — подчеркнули в пресс-службе областного полицейского главка.