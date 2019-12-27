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ДТП Происшествия

В массовом ДТП в Тольятти погиб один человек и еще четыре пострадали

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием водителя Lada Kalina, ехавшим по ул. Родины в направлении ул. Баныкина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полиции, при обгоне он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным Volkswagen Touareg, водитель которого тоже обгонял. От удара Ladа Kalina отбросило на встречный Lada Xray, а потом на Chevrolet.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, в аварии пострадали четыре человека и один погиб

Сотрудники полиции оформляют ДТП. Движение по ул. Родины, от ул. Баныкина до Лесопаркового шоссе, перекрыто. Полицейские просят водителей выбирать пути объезда.

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