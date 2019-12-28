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ДТП Происшествия

Появились подробности массового ДТП в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности массового ДТП, произошедшего 27 декабря на ул. Родины в Тольятти.

По данным полиции, 57-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший в 14:50 по ул. Родины со стороны ул. Комзина в направлении ул. Баныкина, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Touareg.

Kalina после этого ударилась в попутный Lada Xray, а немецкий кроссовер столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo. Chevrolet при этом отлетела в световую опору.

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В пятницу, 27 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием водителя Lada Kalina, ехавшим по ул. Родины от ул. Комзина в направлении ул. Баныкина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадало пять человек. По данным полицейских, водитель автомобиля Lada Kalina получил смертельную травму, женщина-водитель Chevrolet Aveo госпитализирована в тяжелом состоянии. Водителям же автомобилей Volkswagen Touareg, Lada Xray и 25-летнему пассажиру автомобиля Chevrolet Aveo назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас полицейские разыскивают свидетелей данной аварии. Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят позвонить по телефону +79879731770.

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