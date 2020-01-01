В Нефтегорском районе в ДТП из трех машин погиб водитель иномарки

Во вторник, 31 декабря, в Нефтегорском районе в 4:05 на трассе "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, между 90 и 91 км трассы 57-летний водитель автомобиля Citroen Berlingo не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Symbol, под управлением 48-летнего водителя. После столкновения автомобиль Citroen Berlingo остался на встречной полосе и на него "налетел" автомобиль ВАЗ-21099, под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault Symbol скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. А водитель автомобиля Citroen Berlingo был госпитализирован.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.