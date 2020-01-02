В Камышлинском районе в ДТП пострадали двое детей

Во вторник, 31 декабря, в Камышлинском районе в 16:58 на трассе М-5 произошло ДТП, в котором пострадали дети, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 1161 и 1162 км трассы, в условиях снегопада, 34-летний водителя автомобиля ВАЗ-21103 не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира легковушки: девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Их доставили для оказания помощи в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.