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ДТП Происшествия

В Камышлинском районе в ДТП пострадали двое детей

КАМЫШЛА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 декабря, в Камышлинском районе в 16:58 на трассе М-5 произошло ДТП, в котором пострадали дети, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, между 1161 и 1162 км трассы, в условиях снегопада, 34-летний водителя автомобиля ВАЗ-21103 не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира легковушки: девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Их доставили для оказания помощи в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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