В ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре пострадали две пассажирки иномарки

Во вторник, 31 декабря, в Самаре в 23:30 22-летняя девушка за рулем Lada Priora на Красноглинсклом шоссе спровоцировала ДТП, в результате которого пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, при повороте налево на регулируемом перекрестке Красноглинского шоссе и ул. Ногина на разрешающий сигнал светофора, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получили две пассажирки иномарки в возрасте 38 и 64 лет, младшая из которых после оказания медпомощи помощи была отпущена домой, а старшая госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.