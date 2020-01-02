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ДТП Происшествия

В ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре пострадали две пассажирки иномарки

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 декабря, в Самаре в 23:30 22-летняя девушка за рулем Lada Priora на Красноглинсклом шоссе спровоцировала ДТП, в результате которого пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, при повороте налево на регулируемом перекрестке Красноглинского шоссе и ул. Ногина на разрешающий сигнал светофора, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получили две пассажирки иномарки в возрасте 38 и 64 лет, младшая из которых после оказания медпомощи помощи была отпущена домой, а старшая госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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