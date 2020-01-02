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ДТП Происшествия

В ДТП с двумя легковушками в зеленой зоне Тольятти пострадали три человека

ТОЛЬЯТТИ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 декабря, в Тольятти в 12:10 30-летний водитель автомобиля Lada Vеsta спровоцировал ДТП, в котором пострадали три человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в пути он нарушил расположение транспортных средств на проезжей части, выехал на встречную полосу в результате чего столкнулся с автомобилем Lada Kalina, под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля lada Kalina, которому назначено амбулаторное лечение, 34-летняя пассажирка автомобиля Lada Vesta — ее госпитализировали, и семилетняя пассажирка автомобиля Lada Vesta, которой тоже назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей учитывать в пути погодные условия и быть внимательнее за рулем.

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