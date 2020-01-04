Под Самарой пострадал водитель легковушки, врезавшейся в дорожное ограждение

В пятницу, 3 января, под Самарой произошло ДТП с участием 63-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, ехавшего в 9:20 по трассе "Урал-Муханово" со стороны с. Красный Яр в направлении Отрадного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 42 и 43 км трассы он не справился с управлением и врезался в бортовой камень, расположенный слева по ходу движения.

В результате ДТП водитель легковушки пострадал и самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.