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ДТП Происшествия

Жительница Крутых Ключей погибла в ДТП, врезавшись в трансформаторную будку

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 января, под Самарой в ДТП погибла 32-летняя женщина-водитель — ее автомобиль Kia съехал в кювет и врезался в оказавшееся на пути строение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным автоинспекторов, погибшая — жительница мкр. Крутые Ключи, она получила права в 2018 году. ДТП произошло в 06:00 между четвертым и пятым километрами трассы "Подъезд к г. Самары" со стороны с. Красный Яр в сторону Самары.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась до прибытия "скорой помощи".

В пресс-службе также сообщили, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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