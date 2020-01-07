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ДТП Происшествия

Водители Lada Kalina и Toyota попали с жесткое ДТП на Новокуйбышевском шоссе в Самаре

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 января, в 20:35, в Самаре в ДТП попал 39-летний водитель Lada Kalina, ехавший по Новокуйбышевскому шоссе в направлении ул. Утевской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полиции, в районе дома № 56а по Новокуйбышевскому шоссе, поворачивая налево — на ул. Тамбовскую на мигающий зеленый сигнал светофора, автомобилист не уступил дорогу встречному Toyota RAV 4 под управлением 40-летнего мужчины. Машины столкнулись.

Травмы получили оба автомобилиста. Водитель Lada Kalina госпитализирован, второму автомобилисту назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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