Водители Lada Kalina и Toyota попали с жесткое ДТП на Новокуйбышевском шоссе в Самаре

В понедельник, 6 января, в 20:35, в Самаре в ДТП попал 39-летний водитель Lada Kalina, ехавший по Новокуйбышевскому шоссе в направлении ул. Утевской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полиции, в районе дома № 56а по Новокуйбышевскому шоссе, поворачивая налево — на ул. Тамбовскую на мигающий зеленый сигнал светофора, автомобилист не уступил дорогу встречному Toyota RAV 4 под управлением 40-летнего мужчины. Машины столкнулись.

Травмы получили оба автомобилиста. Водитель Lada Kalina госпитализирован, второму автомобилисту назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.