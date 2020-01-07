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ДТП Происшествия

В Тольятти ночью легковушка столкнулась со снегоуборочной машиной

ТОЛЬЯТТИ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 января, в 2:40, в Тольятти в ДТП попал 40-летний водитель ВАЗ-21099, ехавший по ул. Дзержинского в направлении Московского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, на перекрестке Московского проспекта и ул. Дзержинского, поворачивая налево — на Московский проспект, автомобилист не пропустил ехавший по главной дороге снегоуборщик КамАЗ под управлением 37-летнего водителя и столкнулся с ним.

В аварии пострадала 35-летняя пассажирка "девяносто девятой". Ей назначено амбулаторное лечение.

В связи со случившимся полицейские ведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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