Водитель Lada Kalina повернул на "красный" и столкнулся с иномаркой в Тольятти

Во вторник, 7 января, в 21:05, в Тольятти в ДТП попал 21-летний водитель Lada Kalina, ехавший по Южному шоссе в направлении ул. Л. Яшина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, на перекрестке Южного шоссе и ул. 40 лет Победы, поворачивая налево на запрещающий сигнал светофора, автомобилист врезался во встречный Mitsubishi Lancer под управлением 48-летнего мужчины, ехавшего на разрешающий сигнал светофора.

В аварии пострадал 21-летний пассажир Lada Kalina. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.