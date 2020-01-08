16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель Lada Kalina повернул на "красный" и столкнулся с иномаркой в Тольятти В реанимации еще два участника ДТП под Кинелем — женщина и ребенок Два человека погибли в ДТП на трассе Самара — Бугуруслан В Тольятти ночью легковушка столкнулась со снегоуборочной машиной В Тольятти столкнулись Lada Granta и Lada Kalina, пострадали двое

ДТП Происшествия

Водитель Lada Kalina повернул на "красный" и столкнулся с иномаркой в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 7 января, в 21:05, в Тольятти в ДТП попал 21-летний водитель Lada Kalina, ехавший по Южному шоссе в направлении ул. Л. Яшина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полиции, на перекрестке Южного шоссе и ул. 40 лет Победы, поворачивая налево на запрещающий сигнал светофора, автомобилист врезался во встречный Mitsubishi Lancer под управлением 48-летнего мужчины, ехавшего на разрешающий сигнал светофора.

В аварии пострадал 21-летний пассажир Lada Kalina. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2