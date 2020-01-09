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ДТП Происшествия

В Самаре лихач на Datsun врезался в припаркованную машину, пострадали два человека

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 января, в Самаре в 8:55 на ул. Г. Димитрова 22-летний водитель автомобиля Datsun on-DO спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 18 по ул. Г Димитрова водитель не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в припаркованный справа автомобиль Skoda Fabia и затем сбил его 56-летнего водителя, который находился на проезжей части. После удара автомобиль Skoda Fabia отбросило на припаркованный впереди справа автобус Хендэ HD County, людей в котором не было.

После ДТП водителю автомобиля Skoda на месте происшествия была оказана разовая медицинская помощь. В результате аварии телесные повреждения получила 30-летняя пассажирка автомобиля Datsun on-DO. Ей назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей учитывать в пути погодные и дорожные условия и соблюдать безопасный скоростной режим.

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