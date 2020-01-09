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ДТП Происшествия

В Похвистневском районе водитель иномарки сбил нетрезвого велосипедиста

ПОХВИСТНЕВО. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 января, в Похвистневском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полиции, в 8:00 65-летний водитель Renault Logan между 1 и 2 км дороги Похвистнево — Нижнее Аверкино сбил 50-летнего велосипедиста, ехавшего впереди в попутном направлении. По версии правоохранителей, автомобилист неправильно выбрал дистанцию.

Велосипедиста госпитализировали. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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