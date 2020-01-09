В Похвистневском районе водитель иномарки сбил нетрезвого велосипедиста

В среду, 8 января, в Похвистневском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, в 8:00 65-летний водитель Renault Logan между 1 и 2 км дороги Похвистнево — Нижнее Аверкино сбил 50-летнего велосипедиста, ехавшего впереди в попутном направлении. По версии правоохранителей, автомобилист неправильно выбрал дистанцию.

Велосипедиста госпитализировали. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.