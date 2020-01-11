Водитель Kia погиб в столкновении с грузовиком в Сызранском районе

В Сызранском районе утром 11 января произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель Kia двигался по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Ульяновска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Mercedes.

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Также пострадал его пассажир, ему оказывают медицинскую помощь.

По факту случившегося ведется проверка. Сотрудники ГИБДД организовали движение на участке дороги, где произошла авария.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД и призывает быть более внимательными на дороге.