В Самарской области водитель легковушки столкнулся на встречке с иномаркой

В Самарской области 11 января, в 15:25, участником ДТП стал 33-летний водитель "тринадцатой", ехавший по дороге от трассы М-5 к Суходолу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, между 2 и 3 км трассы автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda под управлением 42-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.