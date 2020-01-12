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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель легковушки столкнулся на встречке с иномаркой

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 11 января, в 15:25, участником ДТП стал 33-летний водитель "тринадцатой", ехавший по дороге от трассы М-5 к Суходолу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии, между 2 и 3 км трассы автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda под управлением 42-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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