Автомобилистка опрокинула в кювет легковушку на трассе под Нефтегорском

В субботу, 11 января, в Нефтегорском районе 47-летняя автомобилистка попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полиции, в 9:10 женщина ехала со стороны с. Богатое в направлении Нефтегорска. Между 13 и 14 км дороги она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где машина опрокинулась.

В итоге автомобилистку госпитализировали с травмами.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.