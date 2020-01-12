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ДТП Происшествия

Автомобилистка опрокинула в кювет легковушку на трассе под Нефтегорском

НЕФТЕГОРСК. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 января, в Нефтегорском районе 47-летняя автомобилистка попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полиции, в 9:10 женщина ехала со стороны с. Богатое в направлении Нефтегорска. Между 13 и 14 км дороги она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где машина опрокинулась.

В итоге автомобилистку госпитализировали с травмами.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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