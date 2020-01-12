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ДТП Происшествия

В Сызранском районе разыскивают водителя, скрывшегося с места аварии

СЫЗРАНЬ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 января, в Сызранском районе женщина и ребенок пострадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 18:30 неизвестный водитель, предположительно, на Chevrolet Niva ехал по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Москвы. На 893 км он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди попутным ВАЗ-2111 под управлением 36-летнего водителя.

Один из участников аварии скрылся, не оказав помощь пострадавшим.

В ДТП пострадали пассажиры "одиннадцатой": 31-летняя женщина и восьмилетняя девочка. Госпитализация им не потребовалась.

Теперь полиция разыскивает скрывшегося водителя.

Всех, у кого есть какая-либо информация о ДТП, месте нахождения скрывшегося водителя и автомобилей с характерными повреждениями передней части, правоохранители просят обращаться в ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" по телефонам (8464) 33-38-66, 8-987-937-65-57, 020 (102) или в ближайший отдел полиции.

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