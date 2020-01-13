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ДТП Происшествия

В Тольятти пострадал водитель иномарки, столкнувшейся с вазовской легковушкой

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 января, в 11:30, в Тольятти участником ДТП стал 37-летний водитель Kia Cerato, ехавший по ул. Карла Маркса в направлении ул. Комсомольской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, на регулируемом перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького, автомобилист проехал на включившийся разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу Lada Vesta под управлением 30-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель Kia Cerato. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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