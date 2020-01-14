Под Самарой пострадали водители двух столкнувшихся грузовых "Газелей"

В понедельник, 13 января, под Самарой в 16:20 на трассе А 300 "Самара-Большая Черниговка" произошло столкновение двух "Газелей", пострадали водители, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По предварительной версии полицейских, между 41 и 42 км трассы 40-летний водитель порожней грузовой "Газели" ГАЗ-2447 с госномером Саратовскеой области (регион 64) нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу в месте, где это не запрещено, и столкнулся со встречной грузовой "Газелью" ГАЗ-172412 с госномером того же региона, под управлением 38-летнего водителя, который перевозил груз.

В результате ДТП пострадали оба автомобилиста. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где водителю автомобиля ГАЗ-2747 назначили амбулаторное лечение, а водителя автомобиля ГАЗ-172412 госпитализировали. Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.