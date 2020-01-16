16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области автобус с 20 детьми съехал в кювет В Тольятти при ДТП пострадали две пассажирки автомобиля такси При столкновении двух машин на Ракитовском шоссе пострадали два человека В ДТП с двумя машинами в Зубчаниновке пострадали водитель и пассажирка иномарки На ул. Галактионовской в Самаре под трамвай попала женщина

ДТП Происшествия

В ДТП с двумя машинами в Зубчаниновке пострадали водитель и пассажирка иномарки

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 15 января, в Самаре в 20:10 на ул. Магистральной в ДТП пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, при перестроении напротив дома 135 по ул. Магистральной 30-летний водитель автомобиля ГАЗ-2824 с госномером Ульяновской области не уступил дорогу попутному автомобилю Chevrolet Cobalt под управлением 31-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и его 30-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, про окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2