В ДТП с двумя машинами в Зубчаниновке пострадали водитель и пассажирка иномарки

В среду, 15 января, в Самаре в 20:10 на ул. Магистральной в ДТП пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при перестроении напротив дома 135 по ул. Магистральной 30-летний водитель автомобиля ГАЗ-2824 с госномером Ульяновской области не уступил дорогу попутному автомобилю Chevrolet Cobalt под управлением 31-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и его 30-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, про окончании которой будет принято соответствующее решение.