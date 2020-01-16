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ДТП Происшествия

В Тольятти при ДТП пострадали две пассажирки автомобиля такси

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 января, в Тольятти в 22:00 на ул. Революционной пострадали две пассажирки автомобиля такси, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, на перекресток с Ленинском проспектом 53-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo с госномером Республики Татарстан (регион 116) выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем-такси марки Renault Logan под управлением 31-летнего водителя, который ехал по Ленинскому проспекту со стороны Московского проспекта в сторону ул. Юбилейная, на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали две пассажирки такси в возрасте 30 и 24 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

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