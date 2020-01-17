В Жигулевске погибли водитель и пассажир врезавшейся в столб легковушки

В пятницу, 17 января, в Жигулевске на автодороге "Урал - Ширяево" недалеко от с. Ширяево в ДТП погибли два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути 18-летний водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир от полученных травм скончались до прибытия медиков.

В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте ДТП. Время аварии устанавливается. По факту ДТП будет проведена проверка и принято процессуальное решение.