В Самаре удерживающее кресло спасло ребенка от тяжелых травм в ДТП

Вечером 16 января 31-летний водитель ВАЗ-21113 в районе дома №24 на Южном шоссе в Самаре наехал на бордюрный камень. После этого автомобиль столкнулся с попутным Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в аварии пострадала четырехлетняя пассажирка ВАЗ-21113.

"Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, - уточнили в областном полицейском главке. - От более серьезных травм малышку уберегло именно детское удерживающее устройство. Девочка могла и не пострадать, если бы водитель был внимателен и не нарушал ПДД".

Полицейские отметили, что многие родители перевозят детей в автомобилях на переднем сиденье, но, согласно статистике аварийности, самое безопасное место - середина заднего сиденья, так как там ребенок защищен от боковых ударов.

Стражи порядка напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД, учитывать погодные условия, быть предельно внимательными за рулем и при перевозке детей использовать специальные удерживающие устройства.