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ДТП Происшествия

В Самаре удерживающее кресло спасло ребенка от тяжелых травм в ДТП

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 16 января 31-летний водитель ВАЗ-21113 в районе дома №24 на Южном шоссе в Самаре наехал на бордюрный камень. После этого автомобиль столкнулся с попутным Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным полицейских, в аварии пострадала четырехлетняя пассажирка ВАЗ-21113.

"Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, - уточнили в областном полицейском главке. - От более серьезных травм малышку уберегло именно детское удерживающее устройство. Девочка могла и не пострадать, если бы водитель был внимателен и не нарушал ПДД".

Полицейские отметили, что многие родители перевозят детей в автомобилях на переднем сиденье, но, согласно статистике аварийности, самое безопасное место - середина заднего сиденья, так как там ребенок защищен от боковых ударов.

Стражи порядка напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД, учитывать погодные условия, быть предельно внимательными за рулем и при перевозке детей использовать специальные удерживающие устройства.

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