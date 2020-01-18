В Тольятти ищут водителя, сбившего на переходе женщину и скрывшегося

Полицейские Тольятти продолжают устанавливать личность водителя, который 13 января в 13:30 сбил у дома № 65 по ул. Карла Маркса на неизвестном транспортном средстве 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
После ДТП водитель, не оказав помощь пострадавшей, уехал с места происшествия. А сбитая им женщина была госпитализирована.
Для скорейшего установления и задержания подозреваемого полицейским требуется помощь тольяттинцев.
Всем, кому что-либо известно о случившемся или о личности скрывшегося правонарушителя, просьба позвонить по телефонам в Тольятти 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, в любом регионе России по тел. 020 (102).