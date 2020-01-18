В Тольятти ищут водителя, сбившего на переходе женщину и скрывшегося

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Полицейские Тольятти продолжают устанавливать личность водителя, который 13 января в 13:30 сбил у дома № 65 по ул. Карла Маркса на неизвестном транспортном средстве 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области