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ДТП Происшествия

В Тольятти ищут водителя, сбившего на переходе женщину и скрывшегося

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Тольятти продолжают устанавливать личность водителя, который 13 января в 13:30 сбил у дома № 65 по ул. Карла Маркса на неизвестном транспортном средстве 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После ДТП водитель, не оказав помощь пострадавшей, уехал с места происшествия. А сбитая им женщина была госпитализирована.

Для скорейшего установления и задержания подозреваемого полицейским требуется помощь тольяттинцев.

Всем, кому что-либо известно о случившемся или о личности скрывшегося правонарушителя, просьба позвонить по телефонам в Тольятти 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, в любом регионе России по тел. 020 (102).

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