В Самаре две машины не разъехались во дворе, пострадал маленький ребенок

В пятницу, 17 января, участником ДТП в Самаре стал 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, ехавший в 08:50 по внутриквартальному проезду со стороны ул. Стара Загора, в направлении пр. Карла Маркса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 220 по пр. Кирова, он нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Chery S19D, под управлением 44-летней женщины.

В результате ДТП телесные повреждения получил трехлетний пассажир автомобиля Chery S19D находившийся на переднем кресле в детском удерживающем устройстве. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.