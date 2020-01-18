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ДТП Происшествия

В ДТП на трассе под Тольятти водитель легковушки едва не лишился глаза

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 января, под Тольятти в ДТП попал 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, ехавший в 18:30 по трассе "Тольятти-Ташелка" со стороны Ташелки в направлении с. Нижнее Санчелеево, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным стражей порядка, в пути, между 23 и 24 км трассы он не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем ВИС-2347, под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП повреждение левого глаза инородным предметом получил водитель отечественной легковушки. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.
А водитель иномарки, как сообщили в пресс-службе областного полицейского главка, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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