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ДТП Происшествия

Младенец пострадал при столкновении трех машин в Самаре

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 21 января в Самаре три автомобиля попали в ДТП на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В девятом часу утра на перекрестке столкнулись "Ока" и еще две легковушки.

После столкновения к медикам обратилась женщина с грудным ребенком - она находилась в одном из автомобилей. В результате младенца госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасный проезд на месте аварии, а теперь устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут проверку.

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