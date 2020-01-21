Младенец пострадал при столкновении трех машин в Самаре

Утром 21 января в Самаре три автомобиля попали в ДТП на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В девятом часу утра на перекрестке столкнулись "Ока" и еще две легковушки.

После столкновения к медикам обратилась женщина с грудным ребенком - она находилась в одном из автомобилей. В результате младенца госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасный проезд на месте аварии, а теперь устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут проверку.