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ДТП Происшествия

В ДТП с тремя машинами в Самаре пострадал мама с новорожденной девочкой

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 января, в Самаре в 8:15 78-летний водитель автомобиля ВАЗ-111130 спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным стражей порядка, в районе строения 51 по ул. Антонова-Овсеенко, при повороте налево на регулируемом перекрестка с ул. Карбышева на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу встречному автомобилю Chevrolet Cruze под управлением 32-летней женщины и столкнулся с ним.

После удара иномарку отбросило вправо, где она ударилась о бордюрный камень и врезалась в металлический столб. Автомобиль ВАЗ-111130 от столкновения развернуло и отбросило на сзади стоящий автомобиль Daewoo Gentra, под управлением 51-летнего водителя, который стоял на перекрестке для поворота налево.

При ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомобиля Chevrolet Cruze, родившаяся в декабре 2019 года, которую госпитализировали. И пострадала 32-летння пассажирка той же машины — мама маленькой девочки, которая после оказания медпомощи была отпущена домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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