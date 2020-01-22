В Тольятти водитель опрокинувшегося BMW убежал, оставив пострадавшего пассажира

В среду, 22 января, около 20:00, в Тольятти в ДТП попал водитель BMW X5, ехавший по ул. Маршала Жукова в направлении ул. Спортивной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, в районе дома № 99 ст. 1 по пр. Степана Разина во время снегопада автомобилист не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где машина опрокинулась. После этого водитель убежал с места происшествия.

Пострадал его 32-летний пассажир. Госпитализация не потребовалась.

Личность водителя установлена. В отношении него возбудили административное дело по ст. 12.24 ч. 1 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"), а также за оставление места ДТП — ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ. Еще полицейские усматривают в действиях водителя признаки нарушения расположения транспорта на проезжей части — п. 9.1 ПДД РФ.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.