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ДТП Происшествия

Два водителя пострадали в ДТП на дороге Тольятти — Ташелка

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 января, в Ставропольском районе два водителя пострадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:55 58-летняя женщина на Lada Granta двигалась по дороге Тольятти — Ташелка в направлении с. Нижнее Санчелеево. На 26 км при снегопаде она не справилась с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Lada Granta под управлением 57-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя. Женщине в итоге назначили амбулаторное лечение, а мужчину госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел ведут проверку.

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