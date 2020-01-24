В Красноярском районе в ДТП на "встречке" пострадали водитель и пассажирка иномарки

В четверг, 23 января, в 8:10 на трассе "Волжский — аэропорт "Курумоч" столкнулись Renault Logan и Hyundai 37305L, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 52-летний водитель Renault ехал со стороны п. Мирный в направлении п. Волжский. В пути он не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai 37305L под управлением 32-летнего водителя, ехавшего во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель и 71-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.