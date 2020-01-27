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ДТП Происшествия

В Кинельском районе при лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель Lexus

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 января, на 44 км трассы "Самара-Оренбург" в Кинельском районе, неподалеку от пос. Просвет произошло лобовое столкновение автомобиля Lexus и КАМАЗа, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, в результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для деблокирования погибшего из поврежденной машины в 13:10 на место ДТП выехали спасатели техногенного отряда поисково-спасательной службы Самарской области.

В 15:46 они с помощью гидроинструмента извлекли тело водителя Lexus из салона и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Гид потребителя

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