В Кинельском районе при лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель Lexus

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В понедельник, 27 января, на 44 км трассы "Самара-Оренбург" в Кинельском районе, неподалеку от пос. Просвет произошло лобовое столкновение автомобиля Lexus и КАМАЗа, сообщили в ПСС по Самарской области.