В Кинельском районе при лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель Lexus

В понедельник, 27 января, на 44 км трассы "Самара-Оренбург" в Кинельском районе, неподалеку от пос. Просвет произошло лобовое столкновение автомобиля Lexus и КАМАЗа, сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, в результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.
Для деблокирования погибшего из поврежденной машины в 13:10 на место ДТП выехали спасатели техногенного отряда поисково-спасательной службы Самарской области.
В 15:46 они с помощью гидроинструмента извлекли тело водителя Lexus из салона и передали сотрудникам правоохранительных органов.