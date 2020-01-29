16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пять человек пострадали при ДТП с тремя машинами под Тольятти В Самаре на ул. Металлистов водитель легковушки сбил ребенка В Кинельском районе при лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель Lexus В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося Четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Тольятти

ДТП Происшествия

Пять человек пострадали при ДТП с тремя машинами под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 9
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 января, в Ставропольском районе в 15:00 на трассе "Димитровград-Узюково-Тольятти" произошло столкновение трех машин, в результате которого пострадали пять человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, между 27 и 28 км трассы 44-летняя водитель Hyundai Solaris при обгоне на участке дороги, где это разрешено, не убедилась в безопасности маневра, не справилась с рулевым управлением и столкнулась с попутным автомобилем Delphis 111 без груза, под управлением 59-летнего водителя. От удара автомобиль Hyundai Solaris развернуло и он столкнулся со встречным автомобилем Lada Largus с госномером Ульяновской области, которым управлял 36-летний водитель.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris и три ее пассажира: 24-летняя женщина и мужчины в возрасте 22 и 47 лет. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где женщинам назначили амбулаторное лечение, а мужчин госпитализировали. Также пострадал водитель автомобиля Lada Largus. Он был на месте осмотрен бригадой "скорой помощи" и от госпитализации отказался.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2