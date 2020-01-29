Пять человек пострадали при ДТП с тремя машинами под Тольятти

Во вторник, 28 января, в Ставропольском районе в 15:00 на трассе "Димитровград-Узюково-Тольятти" произошло столкновение трех машин, в результате которого пострадали пять человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, между 27 и 28 км трассы 44-летняя водитель Hyundai Solaris при обгоне на участке дороги, где это разрешено, не убедилась в безопасности маневра, не справилась с рулевым управлением и столкнулась с попутным автомобилем Delphis 111 без груза, под управлением 59-летнего водителя. От удара автомобиль Hyundai Solaris развернуло и он столкнулся со встречным автомобилем Lada Largus с госномером Ульяновской области, которым управлял 36-летний водитель.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris и три ее пассажира: 24-летняя женщина и мужчины в возрасте 22 и 47 лет. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где женщинам назначили амбулаторное лечение, а мужчин госпитализировали. Также пострадал водитель автомобиля Lada Largus. Он был на месте осмотрен бригадой "скорой помощи" и от госпитализации отказался.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.