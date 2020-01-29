16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассе М-5 в Сергиевском районе погиб водитель большегруза В Самаре на ул. Победы водитель Audi сбил 88-летнюю пенсионерку В Самаре водитель иномарки врезался в снежный вал Пять человек пострадали при ДТП с тремя машинами под Тольятти В Самаре на ул. Металлистов водитель легковушки сбил ребенка

ДТП Происшествия

На трассе М-5 в Сергиевском районе погиб водитель большегруза

СЕРГИЕВСК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 января, в 19:00, в Сергиевском районе на 1129 км трассы М-5 лоб в лоб столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, один из водителей погиб до приезда "скорой помощи".

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали медиков, оказывают первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, опрашивают очевидцев случившегося.

По факту случившегося проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что залогом безопасности в сложных климатических или дорожных условиях является соблюдение ПДД, выбор скорости, соответствующей обстановке, минимизация перестроений, использование фар и максимальное обеспечение собственной видимости иным участникам движения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2