На трассе М-5 в Сергиевском районе погиб водитель большегруза

В среду, 29 января, в 19:00, в Сергиевском районе на 1129 км трассы М-5 лоб в лоб столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, один из водителей погиб до приезда "скорой помощи".
Сотрудники Госавтоинспекции вызвали медиков, оказывают первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, опрашивают очевидцев случившегося.
По факту случившегося проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что залогом безопасности в сложных климатических или дорожных условиях является соблюдение ПДД, выбор скорости, соответствующей обстановке, минимизация перестроений, использование фар и максимальное обеспечение собственной видимости иным участникам движения.