На трассе М-5 в Сергиевском районе погиб водитель большегруза

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 января, в 19:00, в Сергиевском районе на 1129 км трассы М-5 лоб в лоб столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.