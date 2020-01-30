Под Тольятти пострадала пассажирка легковушки, столкнувшейся с автовозом

В среду, 29 января, на трассе М-5 в Самарской области в 11:00 между 948 и 949 км произошло ДТП, в котором пострадал один человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 24-летняя водитель Geely MK Cross с госномером Саратовской области не выбрала безопасную скорость в условиях снегопада, в результате чего автомобиль занесло и он столкнулся со встречным автовозом Scania, под управлением 59-летнего водителя, перевозившего восемь товарных автомобилей.

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.