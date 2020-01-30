16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При столкновении с деревом в Шигонском районе пострадали водитель ВАЗа и его пассажир-подросток Под Тольятти пострадала пассажирка легковушки, столкнувшейся с автовозом В Самаре под колесами грузовика пострадал пешеход На трассе М-5 в Сергиевском районе погиб водитель большегруза В Самаре на ул. Победы водитель Audi сбил 88-летнюю пенсионерку

ДТП Происшествия

Под Тольятти пострадала пассажирка легковушки, столкнувшейся с автовозом

ТОЛЬЯТТИ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 января, на трассе М-5 в Самарской области в 11:00 между 948 и 949 км произошло ДТП, в котором пострадал один человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, 24-летняя водитель Geely MK Cross с госномером Саратовской области не выбрала безопасную скорость в условиях снегопада, в результате чего автомобиль занесло и он столкнулся со встречным автовозом Scania, под управлением 59-летнего водителя, перевозившего восемь товарных автомобилей.

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2