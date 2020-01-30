При столкновении с деревом в Шигонском районе пострадали водитель ВАЗа и его пассажир-подросток

В среду, 29 января, в Шигонском районе в с. Новодевичье в 22:45 в ДТП пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 31 по ул. Советской 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 в условиях снегопада не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где врезался в дерево.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и его 17-летний пассажир. Их доставили в лечебное учреждение на "скорой". Автомобилиста госпитализировали в травматологическое отделение, а подростка в реанимацию.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.