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ДТП Происшествия

При столкновении с деревом в Шигонском районе пострадали водитель ВАЗа и его пассажир-подросток

ШИГОНЫ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 января, в Шигонском районе в с. Новодевичье в 22:45 в ДТП пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 31 по ул. Советской 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 в условиях снегопада не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, где врезался в дерево.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и его 17-летний пассажир. Их доставили в лечебное учреждение на "скорой". Автомобилиста госпитализировали в травматологическое отделение, а подростка в реанимацию.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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