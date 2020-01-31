"Ростелеком. Лицей" дарит школьникам две недели бесплатных занятий

ПАО "Ростелеком" в рамках сотрудничества с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ дарит учащимся 1–11 классов промокод на две недели бесплатных занятий в "Ростелеком. Лицее". Сервис онлайн-образования помогает школьникам улучшить знания и подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике, цифровым технологиям.

Для того чтобы получить бесплатный доступ на 14 дней ко всему контенту сервиса "Ростелеком. Лицей", необходимо зарегистрироваться на сайте lc.rt.ru и ввести промокод V6J8RHG в разделе "Мои занятия". Промокод необходимо активировать до 7 февраля (включительно).

Сотрудничество с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ также предполагает экспертную поддержку социально-образовательного проекта "Изучи интернет — управляй им" специалистами "Ростелеком. Лицея". Так, планируется разработать интерактивные обучающие задания для раздела "Знания", тесты о новых технологиях для тренировочного мобильного приложения, а также собрать интересные ИТ-факты для викторины. Победители очередного Всероссийского онлайн-чемпионата "Изучи интернет — управляй им", который состоится в ноябре 2020 года, получат полезные призы от "Ростелеком. Лицея" — сертификаты на бесплатный доступ к занятиям в течение нескольких месяцев.

В создании "Ростелеком. Лицея" приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ. Они разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Занятия содержат короткие и емкие видеоролики по основным темам учебной программы, интерактивные тренажеры, тесты и конспекты для закрепления материала. Все учебные материалы разделены по возрасту на два раздела: "Школа" и "Развитие". Помимо школьной программы онлайн-сервис знакомит школьников с современными цифровыми технологиями, помогает сформировать здоровые привычки, развивать логику, память и креативность.