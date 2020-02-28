Дело о смертельном ДТП с участием Aston Martin ушло в суд

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего водителя Aston Martin, участвовавшего в смертельном ДТП на пересечении улиц Губанова и Солнечной, сообщает надзорное ведомство.

Мужчине вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Напомним, 4 июня в 11:30 водитель Aston Martin, поворачивавший налево, на проезжую часть ул. Губанова, не уступил дорогу и врезался в ехавший прямо Toyota RAV4 под управлением 43-летнего мужчины. От удара Toyota отбросило на тротуар, где стояли 43-летняя Алла Штоль и трехлетний мальчик.

В итоге женщина скончалась. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Согласно заключению автотехнической экспертизы, водитель автомобиля Aston Martin имел возможность избежать столкновения, своевременно выполняя требования ПДД.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.



