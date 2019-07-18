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ДТП Происшествия

По жуткой аварии с Aston Martin и погибшей женщиной-пешеходом возбудили дело

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ДТП, произошедшим днем 4 июня на пересечении ул. Солнечной и Губанова в Самаре, при котором погибла стоявшая на тротуаре женщина и чудом уцелел находившийся с ней ребенок возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло в 11:30, когда Aston Martin за рулем которого находился 31-летний бизнесмен Марк Ланцов, ехал по ул. Солнечной со стороны 8-й Просеки в направлении ул. Ново-Вокзальной. По предварительной версии полицейских, поворачивая налево на регулируемом перекрестке улиц Солнечной и Губанова, он не уступил дорогу и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. После удара Toyota выехала на тротуар, где сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика. Женщина скончалась, а ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Женщина погибла в жуткой аварии на ул. Солнечной Женщина погибла в жуткой аварии на ул. Солнечной
В Самаре 4 июня на ул. Солнечной, в районе пересечения с ул. Аминева, столкнулись две легковушки.

Также в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota, которая самостоятельно обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.

По данным пресс-службы областной полиции, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело расследуется в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

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