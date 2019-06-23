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Происшествия

Aston Martin, участвовавшим в смертельном ДТП на ул. Солнечной, управлял сын совладельца "Волжской топливной компании"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Спорткаром Aston Martin, который 4 июня столкнулся с Toyota RAV4 на ул. Солнечной, управлял сын совладельца "Волжской топливной компании" Германа Ланцова — Марк Ланцов, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, ДТП произошло в 11:30, когда Aston Martin ехал по ул. Солнечной со стороны 8-й Просеки в направлении ул. Ново-Вокзальной. По предварительной версии полицейских, поворачивая налево на регулируемом перекрестке улиц Солнечной и Губанова, он не уступил дорогу и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. После удара Toyota выехала на тротуар, где сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика. Пешеход скончалась, а ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Также в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota. Женщина самостоятельно обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.

По факту проводится проверка, которая установит степень вины каждого из участников ДТП.

По информации "СО", водитель спорткара Марк Ланцов занимается бизнесом, связанным с водным транспортом. Он директор и собственник фирм "Волга Яхт Сервис", "Марин Ритейл", "Волга Яхт Групп", "Хелипорт Самара". Его отец Герман Ланцов трудится в сфере ТЭК. Его имя упоминается в привязке к деятельности "Волжской топливной компании" (владеет 40%), "Поволжской топливной компании", фирм "Евро Ойл" и "Волганефтехим".

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